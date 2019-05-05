Gökhan Gencebay'ın evliliğine onay çıkmadı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Gencebay'ın bıçaklamasının ardından durumunun iyi olduğunu dile getiren Emre, gelen evlilik soruları karşısında omdukça şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Sevim Emre, ''Ne evlenmesi! Daha 30'unda. Ama şu an tatlı bir kız arkadaşı var.'' diye konuştu.

TAKSİCİNİN PEŞİNDEN KOŞTU, YETİŞEMEDİ

Öte yandan Gökhan Gencebay'ın bıçaklandığı anlarda sevgilisi yanındaydı. Taksicinin saldırısına tepki gösteren Gencebay'ın kız arkadaşı, bununla da yetinmeyip metrelerce taksicinin peşinden koşmuştu.

Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar İZLE