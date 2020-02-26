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Göksel: Aşık olunca kontrolü kaybediyorum

Gitarist Osman Şahin ile yeni bir aşka yelken açan Göksel, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 10:52..
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Güzel sesi kadar besteleriyle de adından söz ettiren Göksel geçen Eylül'de gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamış, kısa süre önce de ‘Ben Fena Aşığım’ adlı bir albüm çıkarmıştı. Türkiye turnesine çıkan 48 yaşındaki popçu, özel hayatına dair konuştu.

Ünlü şarkıcı, şimdiye kadar bir kere ihanete uğradığını ama hiç aldatmadığını söyledi ve şunları ekledi:

"BAŞ ETMESİ ZOR BİR DURUM"

"Aşık olunca kontrolü kaybediyorum. Baş etmesi zor bir duygu. Tüm kabuğum kırılıyor. Aynı zamanda birine bu denli yüksek bir duygu beslemek beni telaşlandırıyor. Canım yansa bile gitmesin isterim. Zaten aşk acısını da severim. Kalbim hiçbir zaman boş olmaz."

Göksel: Aşık olunca kontrolü kaybediyorum

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