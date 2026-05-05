Goldman Sachs: Dünyanın 101 günlük petrol stoku kaldı

ABD-İran gerginliği nedeniyle Hürmüz Boğazı'dan petrol tankerlerinin geçişi askıya alınınca petrol ihracatı aksadı.

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırması ve sonrasında İran'ın ABD üssü bulunan Körfez ülkelerini vurması, petrol üretimini sekteye uğrattı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir petrol limanında çıkan yangın, bölgedeki gerilimi dana çok artırdı.

Petrol üreticisi ülkelerin bağlı bulunduğu gruplardaki değişimler, Rusya'nın devreye girmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yükseldi.

Dünyada tüm piyasaların gözleri petrolün fiyatına odaklanmışken stokların da azaldığı dile getiriliyor.

GOLDMAN SACHS STOKLARIN AZALDIĞINI BİLDİRDİ

Merkezi New York'ta bulunan, dünyanın en büyük ve etkili çok uluslu yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler şirketlerinden biri olan Goldman Sachs, dünyanın 101 günlük petrol stoku kaldığını duyurdu.

Ancak bu rakamın, mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

"YAZ AYLARINDA PETROL FİYATLARI HIZLA ARTABİLİR"

Analistler, petrol stoklarındaki düşüş hızının devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında daha sert dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor

Küresel petrol stoklarının son yılların en düşük seviyelerine yaklaşması, enerji piyasalarında endişeleri artırırken Goldman Sachs, dikkat çeken bir uyarıda bulunarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışındaki aksamaların, stoklardaki düşüşü daha kritik hale getirdiğini belirtti.

ABD DONANMAYI DEVREYE SOKUNCA

ABD’de Donald Trump’ın deniz taşımacılığını korumak amacıyla donanmayı devreye sokma girişimi, dört hafta önce ilan edilen ateşkesten bu yana en ciddi gerilim başlıklarından biri olarak öne çıktı.

KÜRESEL RAFİNE ÜRÜNLERİN DE STOKLARI DARALIYOR

Öte yandan, küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar, şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.