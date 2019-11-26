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Gonca Vuslateri: Hastalık beni yendi

Geçtiğimiz hafta sahnede fenalaşan ve hastaneye kaldırılan oyuncu Gonca Vuslateri'nin, sağlık sorunları bitmiyor.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 11:21..
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Oyuncu Gonca Vuslateri, ağır grip nedeniyle hastanelik oldu. Vuslateri'nin sağlık durumu nedeniyle Fırat Tanış ile birlikte rol aldığı oyun da ertelendi.

"ZİLLERİ TAKACAĞIZ"

Vuslateri, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Güzel dostlar, biricikler ve şahane seyirciler... Rahatsızlandığım için seyahatimden acele dönüp hastaneye gelmeme rağmen maalesef bu sefer hastalık beni yendi ve serumlara düştüm. Bugün, yarın oyunu başka tarihe erteledik. Aralık ayında uzun bir takvimimiz var. Bu iki oyunu da ekleyip zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız...

NAZAR DUASI İSTEDİ

Bu süreçte dünya güzeli feminist partnerim Fırat Tanış size emanet... Ben de azıcık dinlenip, sizlerin nazar duasına misafirperverlik yapmaya devam edeceğim... Yoğun tempo,hava değişikliği, gripler, soğuklar, ağrılar derken anlaşıldı ki sağlık her şeyden önemli hayatta 'bir dakika!' deyip kendine özen vereceksin... Arayan soran geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederim... Seyircimin bugün tutamadığım ellerini ertelenen tarihte öpmek, başımın üstüne koymak sözüyle..."

Gonca Vuslateri: Hastalık beni yendi

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