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Gönül Yazar küçük sevgilisini affetti

Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 08:04..
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83 yaşındaki Gönül Yazar, 51 yaşındaki sevgilisi Rüzgar Mağden'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Çift, ilişkilerine bir şans daha tanıdı.

"DEDİKLERİNİ UNUTTU"

Grçtiğimiz hafta Yazar, sevgilisi Rüzgar Mağden’in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Yazar, "Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi" diyerek ilişkisine nokta koymuştu.

Ancak ünlü sanatçı, sevgilisini affetti. Çift ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor.

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