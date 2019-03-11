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Goodyear, uçan otomobil lastiği konseptini tanıttı

Goodyear, uçan otomobil lastiği konsepti Aero hakkında bir video yayınladı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 09:27..
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Uçan arabalar ve uçan taksiler sandığımızdan daha da yakında olabilir. Peki bu kara araçlarının nasıl havalanacağını hiç düşündünüz mü? Her ne kadar uçan otomobiller için birçok yeni donanım gerekse de en önemli unsurlardan biri de kullanılacak lastikler olacak.

Goodyear, bu hafta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda, hem lastik olarak dikey kullanılabilen, hem de yatay olarak pervane işlevini gören Aero konseptini açıkladı.

Goodyear'ın uçan otomobiller için yayınladığı konsept lastiği VİDEO

TRAFİK SIKINTISINA ÇÖZÜM OLACAK

Goodyear Teknoloji Şefi Chris Helsel, ''Kentsel yoğunluk ve trafik sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla, gökyüzüne çıkmak isteyen şirketler ile ortaklıklar kuruyoruz. Bu durum, hem normal otomobil lastiği hem de uçan otomobillere itme gücü sağlayan bir lastik hayal etmemize neden oldu.'' ifadelerini kullandı.

Aero lastiği, günümüzde otomobillerde kullanılan şişirilebilir bir lastik olmayacak. Şirket, lastiğin yapım aşamasında kendi ürettiği oldukça esnek malzemeler kullanarak lastik üzerindeki baskıyı en aza indirecek.

goodyear

LASTİKLERDE YAPAY ZEKA KULLANILABİLİR

Goodyear, yol koşullarını ve lastiklerdeki aşınmayı yakından takip edebilmek için yeni Aero lastiklerinde yapay zeka teknolojisini de kullanmayı düşünüyor. Bu yapay zeka sistemi, 5G teknolojisi ile uyumlu çalışarak araçlar arası iletişim için de kullanılabilecek.

Goodyear, bütün bu teknolojilerin üzerinde çalışmaya devam ederken çok yakın bir gelecekte bu lastiklerin kullanılabileceği konuşuluyor.

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