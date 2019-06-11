Google, 20 dolarlık telefonlar üreterek interneti yaygınlaştıracak

İnternet teknolojileri günümüzde her ne kadar popüler hale gelse de dünya genelinde hala birçok insan bu teknolojiden yararlanamıyor. Birleşmiş milletler ile bu sorunu ortadan kaldırmak ve internetin tüm insanlara ulaşmasını sağlamak için geçtiğimiz günlerde bir çağrı yapmıştı.

Birleşmiş Milletlerin dünyanın diğer yarısının da internet erişiminin sağlanması çağrısı sonucu Google, 20 dolar fiyatlı telefonlar çıkarmayı planlıyor. Yeni telefonlar günümüz telefonlarının sahip olduğu bir çok özelliğe sahip olmasa da internete erişime ve bazı uygulamaları kullanmaya imkan verecek

Birleşmiş Milletlerin çağrısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Google Başkan Yardımcısı Vinton Cerf, dünyanın geri kalanı ile dijital farkın kapanması çalışmasının çok maliyetli olacağını kaydetti.

Fiyatlarda indirime gitmeden dünyanın geri kalanını internete bağlı hale getirmenin mümkün olmayacağının altını çizen Cerf, çıkarmayı planladıkları 20 dolarlık telefonlarda bin dolarlık telefonların sahip olduğu özelliklerin bulunmayacağını, ancak telefonların internete bağlanmak ve uygulamaları kullanabilmek için gerekli donanıma sahip olacaklarını açıkladı.

2030 YILINDA HERKES DİJİTAL AĞLARA ERİŞECEK

Birleşmiş Milletler raporuna göre 2030 yılına kadar her yetişkin, dijital ağlara, dijital finans ve sağlık hizmetlerine erişebilecek.

Dijital teknolojinin getirilerinin yanında bazı istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini de vurgulayan BM, özellikle sosyal medyada istenmeyen içerikler, mahremiyetin ihlali gibi konular konusunda temkinli olunması gerektiğini bildiriyor.

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