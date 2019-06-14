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Google, arama sonuçlarının ilk sayfasında değişikliğe gitti

Google, arama sonuçlarının ilk sayfasında bir internet sitesinin ikiden fazla yer almasını engelleyecek.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 11:00..
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Birçoğumuz Google'da herhangi bir arama yaptığımızda, ilk sayfada çıkan sonuçlarının çoğunun aynı internet sistesinden geldiğini görüyoruz. Ancak Google'dan yapılan açıklamaya göre bu durum artık değişecek. Şirket, arama sonuçlarında daha fazla internet sitesi çeşitliliği sağlamak amacıyla, arama sonuçlarının ilk sayfasında bir internet sitesinin ikiden fazla yer almasını engelleyecek.

Google, arama sonuçlarının ilk sayfasında değişikliğe gitti

KÜÇÜK WEB SİTELERİ DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKACAK

Google sonuçlarının ilk sayfasında birçok farklı sitenin görünmesi, daha geniş bir kaynak yelpazesi arayan kullanıcılar oldukça faydalı olacak. Şirket, aynı zamanda bu hamlesiyle , genellikle arama sonuçlarındaki ilk sayfanın alt sıralarında görünen ve bu nedenle fazla trafik almayan küçük web sitelerine de bir anlamda yardım etmiş olacak.

Google, aranan kelimelerle oldukça alakalı olmaları durumunda, bazı internet sitelerinin ikiden fazla gösterileceği durumlar da olabileceğini belirtirken, bir web sitesinin alt alan adlarının da sitenin bir parçasıymış gibi ele alınacağını ifade etti.

google

Google'dan yapılan açıklamaya göre bu yeni özellik, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak şirket, söz konusu yeni özellik için hala çalışmalara devam ettiğinden şu an için arama sonuçlarının ilk sayfasında aynı siteden ikiden fazla sonuç gösterebiliyor.

Yeni özellik ile ilgili Google'ın resmi irtibat Twitter hesabından, şu ifadelere yer verildi:

''Herhangi bir arama yaptığınızda ilk sayfada aynı sitenin birçok sonucuyla karşılaştınız mı? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi ele aldık ve daha fazla çeşitlilik sunmaya karar verdik.  Şu anda Google arama sonuçları için yayınladığımız yeni değişiklik, daha fazla site çeşitliliği sunmak için geliştirildi. Bu site çeşitliliği, bir internet sitesini arama sonuçlarının ilk sayfasında ikiden fazla göremeyeceğiniz anlamına geliyor. Bir web sitesinin alt alan adları da ana sitenin bir parçasıymış gibi değerlendirilecek.''

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