Google, aramalardaki haberler sekmesini tamamen değiştiriyor

Google, aramaların masaüstü sürümü için yeniden tasarlanmış bir Haberler sekmesini kullanıma sunma sürecinde olduğunu açıkladı. Şirket, haberler sekmesinin tasarımınını tamamen değiştirerek kullanıcı deneyimini de artırmış olacak.

Yukarıdaki görselden görebileceğiniz gibi Haberler sekmesinin yeni tasarımı, eskisinden tamamen farklı olacak. Yeni tasarımda, aranan sonuçların en üstünde dikey şeklinde kartlar yer alacak. Bu kartların hemen altında ise liste şeklinde haberler bulunacak.

Google, haber başlıklarının hemen üstünde yayıncının adını belirterek haberi yapan kuruluşun daha ön planda olmasını sağlayacak. Google'ın yeni haberler tasarımı, birçok kullanıcıya göre eskisinden daha okunaklı ve estetik açıdan daha hoş görünüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YAYINDA OLACAK

Google'dan yapılan açıklamaya göre, yeni haberler tasarımı son birkaç test aşamasının ardından önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

Ayrıca yeni tasarımın sadece Google aramalardaki haberler sekmesini kapsadığını, news.google.com'un bu tasarımdan etkilenmeyeceğini hatırlatalım.

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