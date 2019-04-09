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Google Asistan'da artık reklamlar gösterilecek

Google'ın sesli sanal asistanında, reklam gösterim devri başlıyor.

DHA | 09.04.2019 - 10:11..
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Google Asistan'da artık reklamlar gösterilecek

Google, kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen Google Asistan'da kullanıcılara reklam göstermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, reklamların devreye girmesiyle artık sorduğunuz bir soruya yanıt verirken arada kullanıcılara reklam da gösterecek.

Örneğin asistan, bir semtte uygun otel arama sonuçlarını listelerken otel önerisi de sunabilecek.

asistan

TEPKİYLE KARŞILANABİLİR

Google, her ne kadar bu reklam gösterimleriyle para kazanmayı amaçlasa da özellikle reklamlardan hoşlanmayan ve daha temiz bir kullanıcı deneyimi isteyen kullanıcıların tepkisiyle de karşılaşabilir.

Birkaç haftadır çeşitli reklam türlerini test eden şirket, testlerin ardından Google Asistan uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

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