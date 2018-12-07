Google, bataryanızı sömüren zararlı uygulamaları kaldırdı

Google Play Store'da yer alan zararlı uygulamalara karşı savaş açılmış durumda. Şirket, zararlı bulduğu bütün uygulama ve oyunları mağazadan kaldırıyor. Zararlı reklam yazılımları ve bazı hileler içeren programlar; kullanıcılar kapatsa bile arka planda çalışmaya devam ederek, istenmeyen dosyaların telefonunuza inmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu uygulamalar, aşırı derecede internetinizi tüketip, şarjınızın çabuk bitmesine neden oluyor.

ÖNCE ZARARSIZ SONRA ZARARLI

Bu uygulamalar ilk olarak Google Play'e yüklenirken zararsız olarak gösteriliyor. Daha sonra ufak bir güncelleme ile zararlı hale gelebiliyor. Bu durum başlangıçta güvenli olarak kabul edilen uygulamaların bile basit bir güncelleme ile nasıl zararlı hale gelebileceğini bizlere gösteriyor.





Kaldırılan zararlı uygulamalardan biri de 2016 yılında Google Play'de yayınlanmaya başlayan Sparkle El Feneri uygulaması. Bu uygulama 1 milyondan fazla telefona yüklenmiş durumda. Diğer kaldırılan uygulamalar ise şu şekilde:

Sparkle FlashLight

Snake Attack

Math Solver

ShapeSorter

Tak A Trip

Magnifeye

Join Up

Zombie Killer

Space Rocket

Neon Pong

Just Flashlight

Table Soccer

Cliff Diver

Box Stack

Jelly Slice

AK Blackjack

Color Tiles

Animal Match

Roulette Mania

HexaFall

HexaBlocks

PairZap



