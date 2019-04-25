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Google, Chrome 74 güncellemesini yayınladı

Google, yeni erişilebilirlik ayarları ve birkaç düzenleme ile birlikte Chrome 74 güncellemesini kullanıcılara sundu.

DHA | 25.04.2019 - 09:34..
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Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olma özelliğine sahip Google Chrome için Chrome 74 güncellemesi kullanıma sunuldu. Söz konusu güncelleme birkaç önemli değişiklik ile beraber geldi.

Bir süredir hareket animasyonlarından oldukça şikayet eden kullanıcıları dikkate etan Google, söz animasyon sorunlarını Chrome 74 güncellemesi ile çözüme kavuşturdu. Güncelleme ile birlikte Chrome'da sayfanın aşağı yukarı kaydırılması sırasında ortaya çıkan rahatsız edici hareket efektleri, hareket animasyonunun sınırlandırılması sayesinde ortadan kaldırıldı.

chrome

BAZI EK AYARLAMALAR YAPILDI

Chrome 74 güncellemesiyle birlikte gelen bir diğer yenilik ise özel sınıf alanları (private class field) oluşturmanın artık daha kolay olması. Ayrıca bir süredir diğer tarayıcılarda desteklenen CSS geçişleri, yeni gelen güncelleme ile birlikte Chrome tarafından da desteklenmeye başladı.

Chrome 74 güncellemesi  MacOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemleri için kullanıma sunuldu.

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