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Google Chrome, reklamları otomatik olarak engelleyecek

Google, Chrome'un internet sitelerinde çıkan reklamları otomatik olarak engellemesi için çalışmalar yapıyor.

DHA | 08.07.2019 - 10:57..
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2008 yılının Eylül ayında Windows sürümü yayınlandıktan sonra yıllar içinde en çok kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome, gelecekte fazla kaynak tüketen internet sitesi reklamlarını otomatik olarak engelleyebilir.

Sistem kaynaklarını fazlaca tüketen reklamları engellemek isteyen Google, reklamların engellenmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan web tarayıcısının bu işlemi yapmasını sağlayacak.

chrome

İnternet üzerinde bulunan milyonlarca internet sitesi gelirlerini reklamdan kazanıyor, ancak zaman zaman reklam gösterimleri kullanıcılar tarafından büyük sorunlara neden olabiliyor.

Özellikle sistem kaynaklarını bolca kullanan bazı reklamlar, bilgisayar ve telefonların yavaşlamasına neden oluyor. Google'a göre bu tür kaynak tüketen reklamlar, internet üzerinde yayınlanan reklamların yüzde 10'unu kapsıyor.

chrome

İŞLEMCİYİ YORAN VE HIZI DÜŞÜREN REKLAMLAR ENGELLENECEK

Kullanıcıların daha rahat bir internet kullanımı deneyimi yaşamasını isteyen Google, Chrome'a otomatik reklam engelleyici özelliği eklemeyi planlıyor. Chrome'un bu yeni özelliği, 60 saniyeden uzun süre işlemci performansını düşüren ve internet hızını azaltan reklamları otomatik olarak engelleyecek.

Reklamlar engellendiklerinde ise neden engellendiği hakkında kullanıcıya bilgi verilecek. Chrome 76 sürümü ile birlikte, reklam engelleme özelliğinin kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

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