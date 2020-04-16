Google Drive nedir

Google Drive, Google tarafından oluşturulmuş ve yönetilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir.

Bu hizmet; kullanıcıların bulutta doküman depolayabilmelerini, dosya paylaşabilmelerini ve iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları düzenleyebilmelerini sağlar.

Google Drive; dokümanların, elektronik tabloların, sunumların, çizimlerin, formların ve daha fazlasını iş birliği halinde düzenlenebilmesini sağlayan; Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile de uyumlu çalışır.

GMAIL HESABINIZIN OLMASI YETERLİ

Google Drive'da genele açık olarak paylaşılan dosyalar, internet arama motorları tarafından aranabilir. Hizmete, diğer Google ürünleri gibi @gmail.com e-posta adreslerini kullanan bir Google Account hesabı ile kaydolabilirsiniz.

Android, iOS ve Windows gibi birçok platformda hizmet veren Google Drive'a aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.