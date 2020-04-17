Google Duo nedir

Son yıllarda görüntülü görüşme uygulamalarını sıkça kullanıyoruz. Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere birçok platform bu özelliği destekliyor. Ancak Google, hizmete sunduğu Google Duo uygulaması ile bu hizmeti bir adım öne taşımayı başarıyor.

İlk olarak 18 Mayıs 2016 yılında açıklanan Google Duo, 16 Ağustos 2016 yılında kullanıma sunuldu. İlk başlarda marketlerden indiirlebilen uygulama, artık android işletim sistemlerine varsayılan olarak yüklü halde geliyor.





Düşük bant genişlikli mobil ağlar için optimize edilen Google Duo, WebRTC'yi (Web Gerçek Zamanlı İletişim) optimize eder ve UDP üzerinden QUIC (Hızlı UDP İnternet Bağlantıları) kullanır.

Bu sayede Duo, diğer görüntülü görüşme uygulamalarına kıyasla daha iyi görüntü ve ses kalitesi sunar.

Google Duo, Android ve iOS işletim sistemlerinin yanı sıra bilgisayarlarda kullanılabiliyor.