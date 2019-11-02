Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek verilmiyor. Arama motoru Google ise, Adobe Flash'ın fişini tamamen çekmeye hazırlanıyor.

Şirket, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurdu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

FLASH İÇERİKLER POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ

Aslında birçok internet sitesinin yavaş yavaş bu flash içeriklerinden zaten kurtulduğunu söylememiz yanlış olmaz. Araştırmalara göre şu anda bütün web sitelerinin yalnızca yüzde 3’ünde flash içerikler bulunuyor. Bu nedenle Google’ın bu kararından etkilenen web sitesi sayısı oldukça az olacak.

APPLE, FLASH’IN POPÜLERLİĞİNİN AZALMASINA YARDIM ETTİ

Steve Jobs, 2010 yılında aldığı bir kararla Apple'ın iPhone, iPad ve Mac ürünlerinde flash içeriklerinin kullanılmasının önüne geçmişti. Çünkü birçok geliştirici, bu teknolojinin güvenlik ve performans yönünden oldukça eksik olduğunu belirtmişti.

Şu anda Google Chrome’un güncel sürümü, varsayılan olarak flash içeriklerini engelliyor. Ancak kullanıcılar, ayarlar bölümünden flash içeriklerini manuel olarak etkinleştirebiliyor. Ancak bu seçenek, gelecek yıl yayınlanacak güncelleştirme ile tamamen kaldırılarak, kullanıcıların flash’ı etkinleştirmelerine izin verilmeyecek.

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