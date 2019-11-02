taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

Google, flash içerikli internet sayfalarını, 2020 yılının başlarına doğru arama sonuçlarından tamamen kaldıracak.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek verilmiyor. Arama motoru Google ise, Adobe Flash'ın fişini tamamen çekmeye hazırlanıyor.

Şirket, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurdu. Ayrıca bağımsız .swf uzantılı flash animasyon içerikleri de arama sonuçlarından tamamen kaldırılacak.

flash

FLASH İÇERİKLER POPÜLERLİĞİNİ KAYBETTİ

Aslında birçok internet sitesinin yavaş yavaş bu flash içeriklerinden zaten kurtulduğunu söylememiz yanlış olmaz. Araştırmalara göre şu anda bütün web sitelerinin yalnızca yüzde 3’ünde flash içerikler bulunuyor. Bu nedenle Google’ın bu kararından etkilenen web sitesi sayısı oldukça az olacak.

APPLE, FLASH’IN POPÜLERLİĞİNİN AZALMASINA YARDIM ETTİ

Steve Jobs, 2010 yılında aldığı bir kararla Apple'ın iPhone, iPad ve Mac ürünlerinde flash içeriklerinin kullanılmasının önüne geçmişti. Çünkü birçok geliştirici, bu teknolojinin güvenlik ve performans yönünden oldukça eksik olduğunu belirtmişti.

ada

Şu anda Google Chrome’un güncel sürümü, varsayılan olarak flash içeriklerini engelliyor. Ancak kullanıcılar, ayarlar bölümünden flash içeriklerini manuel olarak etkinleştirebiliyor. Ancak bu seçenek, gelecek yıl yayınlanacak güncelleştirme ile tamamen kaldırılarak, kullanıcıların flash’ı etkinleştirmelerine izin verilmeyecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

Google, flash içerikli sayfaları arama sonuçlarında göstermeyecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

31
HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

HDP'li Abdullah Zeydan tahliye olamadı

63
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

57
Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

67
Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

Kasım ayı kar yağışını beraberinde getirdi

12
Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

36
Gamze Özçelik Sudan'da

Gamze Özçelik Sudan'da

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir