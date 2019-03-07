taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44825
Euro
6.17015
Altın
1285.955
Borsa
103503.38
Gram Altın
224.968

Google, görsel aramalarda farklı reklamlar gösterecek

Arama devi Google, görseller sekmesinde göstereceği yeni reklam stratejisini test ediyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Google, görsel aramalarda farklı reklamlar gösterecek

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcının eriştiği internet, gittikçe daha görsel ağırlıklı bir hale geliyor. Özellikle Pinterest ve Instagram uygulamalarının artan popülerliği, kullanıcıların görsellere ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösteriyor.

Görsellerin ne kadar önemli olduğunun farkında olan arama devi Google, görsel aramalarda farklı reklamlar göstermeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu reklam stratejisini test etmeye başladı bile.

google

 

GOOGLE'IN YENİ REKLAM STRATEJİSİ

Google, şu anda zaten görsel arama sayfasında çeşitli reklamlar gösteriyor. Ancak test edilen yeni reklamlar bunlardan tamamen farklı olacak. Bir kullanıcı, reklam görselinin üzerine geldiğinde, ürüne ait fiyat, marka ve diğer bilgileri görebilecek.

google

GOOGLE GÖRSELLER ARTIK DAHA POPÜLER

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kullanıcılar yeni ürün veya markalar keşfederken, ilk baktıkları yer görseller oluyor. Bununla birlikte artık metin aramalarının eskisi kadar popüler olmadığı araştırma sonuçlarında yer alıyor. Raporlara göre müşterilerin yüzde 50'si, bir ürünü satın almaya karar vermek için görsellere bakıyor ve gittikçe artan bir şekilde Google Görseller'i kullanıyor.

Şu anda küçük bir test grubu içerisinde test edilen bu reklamlar, önümüzdeki süreçte bütün kullanıcıların karşısına çıkacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

105
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

127
Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

48
Çamlıca Camii'nde ilk ezan

Çamlıca Camii'nde ilk ezan

184
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

12
Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

17
Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir