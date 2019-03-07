Google, görsel aramalarda farklı reklamlar gösterecek

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcının eriştiği internet, gittikçe daha görsel ağırlıklı bir hale geliyor. Özellikle Pinterest ve Instagram uygulamalarının artan popülerliği, kullanıcıların görsellere ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösteriyor.

Görsellerin ne kadar önemli olduğunun farkında olan arama devi Google, görsel aramalarda farklı reklamlar göstermeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu reklam stratejisini test etmeye başladı bile.

GOOGLE'IN YENİ REKLAM STRATEJİSİ

Google, şu anda zaten görsel arama sayfasında çeşitli reklamlar gösteriyor. Ancak test edilen yeni reklamlar bunlardan tamamen farklı olacak. Bir kullanıcı, reklam görselinin üzerine geldiğinde, ürüne ait fiyat, marka ve diğer bilgileri görebilecek.

GOOGLE GÖRSELLER ARTIK DAHA POPÜLER

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, kullanıcılar yeni ürün veya markalar keşfederken, ilk baktıkları yer görseller oluyor. Bununla birlikte artık metin aramalarının eskisi kadar popüler olmadığı araştırma sonuçlarında yer alıyor. Raporlara göre müşterilerin yüzde 50'si, bir ürünü satın almaya karar vermek için görsellere bakıyor ve gittikçe artan bir şekilde Google Görseller'i kullanıyor.

Şu anda küçük bir test grubu içerisinde test edilen bu reklamlar, önümüzdeki süreçte bütün kullanıcıların karşısına çıkacak.

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