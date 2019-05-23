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Google haber arama sonuçlarında sorun yaşadı

Google, arama sonuçlarında bazı haberlerin gösterilemediğini açıkladı.

DHA | 23.05.2019 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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2002 yılında Google tarafından hizmete sokulan ve binlerce farklı haber kaynağından sürekli güncellenen haberler içinde kullanıcıların aradıklarını bulmalarını sağlayan Google News servisi, haberleri konularına göre sınıflandırarak en son gelişmeleri kullanıcılara sunuyor.

Google arama motorunun, bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca haber kategorisini etkilediği açıklandı.

Google Webmasters Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı arama sonuçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz.” denildi.

google

SORUN BUGÜN ÇÖZÜLDÜ

Google dün yaptığı açıklamada, mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtmişti. Bu sabah paylaşılan yeni açıklamada ise sorunun tamamen çözüldüğü ifade edildi. Şirket, ''Bugünden önceki dizinleme sorunları çözüldü. Sabrınız için teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

google

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