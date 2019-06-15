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Google Haritalar, doğal afetler konusunda sizi uyaracak

Google, doğal bir felaket meydana geldiğinde Haritalar uygulamasını daha faydalı bir hale getirecek.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 11:03..
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Google'ın dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Google Haritalar, ülkemizde de oldukça fazla kullanıcıya sahip. Şirket, her geçen gün yeni özellikleri eklediği Haritalar uygulamasıyla, kullanıcılara oldukça iyi bir harita deneyimi sunuyor.

Google, Haritalar uygulaması için yeni bir özellik geliştiriyor. Kullanıcıları doğal afet tehlikelerinden uzak tutacak yeni bir navigasyon uyarısı sistemi üzerinde çalışan şirket, afetler esnasında canlı görsel bildirimler sunacak. Yeni gelecek güncelleme ile Haritalar uygulaması, kasırgalar, depremler ve sellerle ilgili ayrıntılı görsel bilgiler sunarak kullanıcıları korumaya çalışacak.

Google Haritalar, doğal afetler konusunda sizi uyaracak

İNSANLARI DOĞAL AFETLERDEN KORUYACAK

Örneğin daha önceden bir kasırga belirtisi tahmin edildiğinde, bölgedeki kullanıcılara bir kriz bildirim kartı gönderilecek ve fırtınanın şiddeti ve nereleri etkileyeceği gibi bilgiler bu kartta yer alacak.

Deprem kartları ise meydana gelen depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü kullanıcılara göstererek, depremin hangi alanlarda daha çok etkili olduğunu renk haritası ile uygulamaya ekleyecek.

Herhangi bir doğal afet esnasında  nereye gidebileceğiniz hakkında size bilgiler verecek Google Haritalar, kullanıcıları afet bölgesinden olabildiğince uzaklaştıracak.

Google Haritalar, doğal afetler konusunda sizi uyaracak

Google Haritalar’a gelecek bu yeni özellikler şimdilik küçük bir kullanıcı grubuyla test edilse de özelliklerin, ne zaman resmi olarak yayınlanacağı şu an için bilinmiyor.

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