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Google Haritalar yüzünden polis kayıp cesedi bulamadı

Google Haritalar'daki bir hata, polisin, kayıp bir kişiyi 18 aydır bulamamasına neden oldu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:22..
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Darrell Simon isimli bir Avustralyalı, Brisbane kentinin batısında kasım ayında kayboldu. Şahsı bulmak için Google Haritalar uygulamasını kullanan polis, istemeden de olsa Simon'un bulunamamasına neden oldu.

haritalar

GOOGLE HARİTALAR KULLANILARAK SINIRLAR BELİRLENDİ

Polis, öncelikle şahsın sahip olduğu bölgedeki bütün kırsal mülkleri tek tek aradı. Simon'un kaybolduğu bölgenin sınırları, Google Haritalar kullanılarak belirlendi ve araştırma ekiplerine dağıtıldı. Aradan geçen 18 ayın sonunda talihsiz adamın izine, hiçbir yerde rastlanmadı.

HARİTA SINIRLARI YANLIŞ ÇİZİLDİ

18 ayın sonunda farkedilen hataya göre, söz konusu bölgenin sınırları Google Haritalar tarafından yanlış çizilmişti ve arama ekipleri bölgenin hemen hemen yarısını aramamıştı. Hatanın farkedilmesinden sonra eyalet başkan yardımcısı John Lock,  yüksek kaliteli GPS ve harita verilerini kullanmasını tavsiye etti ve yapılan araştırmalarda,  46 yaşındaki adamın cesedi çabucak bulundu. Yapılan incelemelere göre şahsın kendi silahıyla intihar ettiği anlaşıldı.

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