Google Haritalar'a 2 yeni toplu taşıma güncellemesi geliyor

Google Haritalar, her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Haritalar uygulaması sadece basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan, toplu taşıma ile ilgili kullanıcılara bilgi veren geniş kapsamli bir bilgi havuzu.

Google Haritalar'a gelecek iki yeni özellik ile birlikte toplu taşımayı kullanan vatandaşların işi bir hayli kolaylaşacak.

TOPLU TAŞIMA İÇİN CANLI TRAFİK DURUMU

Google Haritalar bundan sonra toplu taşımada kullanılan otobüsler için canlı trafik durumunu gösterecek. Gerçek zamanlı trafik koşullarını analiz edecek Google, doğrudan yerel toplu taşıma yoğunluk durumu verisi paylaşan altyapıdan gerçek zamanlı bilgileri kullanıcılarına ulaştıracak.

ARAÇLARIN NE KADAR KALABALIK OLDUĞUNU GÖSTERECEK

Bir diğer yeni özellik ile Google Haritalar tramvay, metro ve otobüslerin daha önce yapılan sürüşlerini baz alarak araçların yoğunluk oranlarını gösterecek. Bu sayede kullanıcılar otobüse binerken veya bir sonraki otobüsü tercih ederken daha bilinçli bir şekilde karar verebilecek.

Özellikle gideceği yer için birden fazla otobüsü kullanmak zorunda kalan kullanıcıların otobüs tercihlerinde önemli rol oynaması beklenen söz konusu özellik, Google Haritalar uygulamasını da rakiplerine göre bir adım öne geçirecek.

Google'ın üzerinde çalıştığı bu iki yenilik, ilk başta New York ve Los Angeles gibi 200'den fazla büyük şehirde yayınlanacak. İlk başta sadece ABD'deki kullanıcıların erişimine açılacak olan yeni toplu taşıma özellikleri, daha sonra diğer ülkelerde de kullanılabilecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.