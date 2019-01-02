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Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi

Google Haritalar uygulaması mesajlaşma özelliğine kavuştu.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 17:34..
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Google, en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Google Haritalar uygulamasına mesajlaşma özelliği getirdi. Ancak bu özellik, düşündüğünüz gibi normal bir mesajlaşma özelliği olmayacak. Arkadaşlarınıza veya akrabalarınıza mesaj atmak için kullanamayacağınız mesajlaşma özelliği, sadece WhatsApp'taki işletmelerle iletişim kurmak için kullanılacak.

google haritalar

KULLANICILAR VE İŞLETMELER ARASINDA OLACAK

Yeni gelen olan mesajlaşma özelliği ile yalnızca Google Haritalar’da kayıtlı olan işletmeler ile iletişim kurulabilecek. Kullanıcılar ile Haritalar'da listelenen işletmeler arasındaki etkileşimi artırmak için Google'ın böyle bir özellik eklediği konuşuluyor. Böylelikle kullanıcılar, harita üzerinden aradığı bir işletmeyle hızlı bir şekilde iletişim kurabilecek.

mesajlar

TEST EDİLİYOR

Mesajlaşma özelliği şu an birçok telefonda aktif bir şekilde kullanılıyor, ancak Google, bu özelliğin tam uyumlu çalışabilmesi için bazı testler uyguluyor. Siz de Google Haritalar uygulamasına girip, sol üstteki menüden 'Mesajlaşma' özelliğinin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.


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