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Google Haritalar'ı internet bağlantınız olmadan kullanmanın yolu

Google Haritalar'ı, internet bağlantınız olmadan nasıl kullanabileceğinizi maddeler halinde anlattık.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 14:49..
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Google'ın dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Google Haritalar, ülkemizde de oldukça fazla kullanıcıya sahip. Şirket, her geçen gün yeni özellikleri eklediği Haritalar uygulamasıyla, kullanıcılara oldukça iyi bir harita deneyimi sunuyor.

Google Haritalar uygulaması, her ne kadar üstün bir kullanıcı deneyimi için internet bağlantısına ihtiyaç duysa da uygulamayı internet bağlantınız olmadan da kullanabilirsiniz. Yola çıktığınızda eğer herhangi bir mobil bağlantınız yoksa, Google Haritalar'ı nasıl çevrimdışı kullanabileceğinize bir göz atalım:

1. Öncelikle Google Haritalar'ı internet olmadan kullanabilmeniz için dışarı çıkmadan bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunun için ise bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekir. Google Harirtalar uygulamasını açın ve gideceğiniz yeri aratarak bulun.

gogole haritalar

2. Ardından arattığınız bölgenin haritasını, daha sonra internet olmadan kullanmak için telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için uygulamanın sol üst köşesinde bulunan menü simgesine dokunarak, açılan listeden Çevrimdışı haritalar'ı seçin.

haritalar

3. Ardından aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacak. Bu kısımdan ise en üstte bulunan 'Kendi haritanızı seçin' kısmına dokunarak indireceğiniz bölgeyi kapsayan haritayı seçme ekranına geçin.

haritalr

4. Daha sonra ise haritasını indirmek istediğiniz bölgeyi, aşağıdaki gibi mavi kutu içine alın. Google, bu ekranda haritanız için ne kadar bir veri indirmesi gerektiğini karşınıza çıkaracak. Bölgeyi seçtikten sonra indir butonuna dokunarak, haritanın telefonunuza indirilmesini bekleyin.

Gogole haritalar

5. İndirme tamamlandığında artık haritanız cep telefonunuzda depolandığından, internet bağlantınız olmasa bile indirdiğiniz haritayı kullanabilirsiniz. İnternet bağlantınız olmadığında Google Haritalar uygulamasını açın ve yine sol üstteki menü simgesinden Çevrimdışı haritalar kısmına dokunun. Karşınıza daha önce indirdiğiniz haritaların bir listesi çıkacak.

haritalar

6. İnternetiniz olmasa bile listeden indirdiğiniz haritaları seçerek kullanabilirsiniz. İndirmiş olduğunuz haritaları 30 gün içinde güncellemezseniz, 30 günün sonunda silineceklerini hatırlatalım.

çayeli

Siz de yukarıdaki yöntemleri kullanarak istediğiniz birçok bölgenin haritasını cep telefonunuza indirip, daha sonra internete ihtiyacınız olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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