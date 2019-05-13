Google, iPhone kamerasıyla dalga geçti

Google, geçtiğimiz günlerde düzenlediği I/O 2019 geliştirici etkinliğinde merakla beklenen yeni Pixel telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdiye kadar tanıttığı diğer Pixel telefonlardan daha uygun fiyatlı olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarını tanıtan şirket, yayınladığı reklam afişiyle de en güçlü rakiplerinden biri olan Apple ile de dalga geçmeyi ihmal etmedi.

GOOGLE iPHONE X'İN KAMERASI İLE DALGA GEÇTİ

Google'ın bir reklam panosunda yayınladığı yukarıdaki reklamda, iPhone X ve Pixel 3a akıllı telefonların fiyatları ve çektikleri fotoğraflar karşılaştırıldı. iPhone X ile çekilen fotoğrafın daha karanlık olduğuna ve telefonun da oldukça pahalı satıldığına dikkat çekmek isteyen Google, Pixel 3a'nın hem daha ucuz hem de daha iyi fotoğraflar çektiğini vurguladı.

Özellikle son zamanlarda akıllı telefon kameralarına odaklanan üreticiler, geliştirdikleri yeni teknolojilerle birbirleriyle oldukça sıkı bir rekabet halinde. Bu nedenle lerleyen zamanlarda şirketler arasındaki atışmaları daha sık göreceğiz gibi görünüyor.

GOOGLE PIXEL 3a ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 3 telefonundan tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan Google Pixel 3a, 5.6 inç büyüklüğünde ve 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde FULL HD+ bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Qualcomm Snapdragon 670 işlemicisinden gücünü alan telefonda, 4 GB RAMve 64 GB depolama alanı bulunuyor.

Yapay zeka destekli 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera ile gelen Pixel 3a, Pixel 3 ailesi ile karşımıza çıkan gece modu özelliğini de destekliyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonda aynı zamanda 3000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun arka kısmında ise bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de satışa çıkan telefonun fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.