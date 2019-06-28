Google kullanıcıları, verilerini otomatik silebilecek

Google hizmetlerini en uygun bir şekilde kullanabilmek için, konum ve arama geçmişi gibi kişisel verilerinizi şirketle paylaşmanız gerekebilir. Google ile paylaştığınız verileri şimdiye kadar silme imkanına sahip olsanız da bunu her defasında tek tek yapmanız bir hayli zahmetliydi.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre; kullanıcılar artık, Google’ın daha iyi bir kullanım tecrübesi için sakladığı kişisel verilerin ne kadar süre saklanacağına karar verebilecek.

VERİLERİN SİLİNMESİNE KULLANICILAR KARAR VERECEK

Google’ın yeni uygulaması sayesinde kullanıcılar, etkinlik verilerinin ne kadar süre saklanmasına karar vererek, bilgilerin 3 ay ile 18 ay arasında bir süre içinde otomatik olarak silinmesi için talimat verebilecekler.

Şirket tarafından Kaliforniya'da düzenlenen geliştirici etkinliği "Google I/O 2019"da, kullanıcı gizliliğinin ve veri güvenliğinin önemi vurgulanmıştı. Google'nin kullanıma sunacağı bu yeni özellik, Apple gibi teknoloji devlerinin kullanıcılarına veri yönetimi konusunda daha fazla imkan sağlamasının ardından duyuruldu.

Kullanıcıların veri yönetimi yapmasına imkan veren bu uygulamalar, kullanıcı verilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığı ve şirketlerin kullanıcıların hangi verilerine sahip olduğuna dair detaylı bilgi sağlıyor.

Google kullanıcıları, istedikleri zaman konum geçmişi ve internet aktivitelerine dair verilerini hesaplarının "ayarlar" kısmından silebiliyordu. Ancak kullanıma sunulacak özellikle beraber kullanıcılar, 3 ve 18 ay arasında bir süre belirleyerek verilerinin sistem tarafından belirlenen süre içerisinde otomatik silinmesini talep edebilecek.

Verilerinin otomatik olarak silinmesini talep eden kullanıcıların herhangi bir zaman dilimi belirtmemesi halinde veriler, 18 ay saklanacak ve 18 aydan eski veriler otomatik olarak silinecek.

Google tarafından duyurulan bu yeni özelliğin, gelecek haftalarda Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulması planlanıyor.

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