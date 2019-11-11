Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Arama devi Google, piyasaya sürdüğü Pixel serisi akıllı telefonlarında genellikle son teknolojiye sahip kamera lenslerini kullanıyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Pixel 4 serisinde ise astrofotografi modunu kullanıcılara sunarak, çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başardı.

Astrofotografi modu ile kullanıcılar, gece gökyüzünün ve astronomik nesnelerin fotoğrafını detaylı bir şekilde çekebiliyor. Bu da oldukça etkileyici görsellerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

ESKİ PIXEL TELEFONLARA DA GELİYOR

Google Pixel 4'ün ana özelliklerinden biri olan astrofotografi modu, bir önceki Pixel telefonları için de yayınlanacak. Google, diğer eklemeler ve değişikliklerin yanı sıra Pixel 2, Pixel 3 ve Pixel 3a telefonları için astrofotografi modunu etkinleştiren kamera uygulamasının, 7.2 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Kamera uygulamasında astrofotografi modu için herhangi bir ayar bulunmayacak. Kullanıcılar, kamerayı Night Sight moduna alıp telefonu gece gökyüzüne çevirdiğinde, astrofotografi modu otomatik olarak devreye girecek.





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