taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7915
Euro
6.3892
Altın
1465.03
Borsa
102555.39
Gram Altın
272.378
Bitcoin
50867.48

Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Google, Pixel 4 serisinde yer alan astrofografi kamera modunu, eski Pixel telefonlarına da getiriyor.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Arama devi Google, piyasaya sürdüğü Pixel serisi akıllı telefonlarında genellikle son teknolojiye sahip kamera lenslerini kullanıyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Pixel 4 serisinde ise astrofotografi modunu kullanıcılara sunarak, çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başardı.

Astrofotografi modu ile kullanıcılar, gece gökyüzünün ve astronomik nesnelerin fotoğrafını detaylı bir şekilde çekebiliyor. Bu da oldukça etkileyici görsellerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

pixel 4

ESKİ PIXEL TELEFONLARA DA GELİYOR

Google Pixel 4'ün ana özelliklerinden biri olan astrofotografi modu, bir önceki Pixel telefonları için de yayınlanacak. Google, diğer eklemeler ve değişikliklerin yanı sıra Pixel 2, Pixel 3 ve Pixel 3a telefonları için astrofotografi modunu etkinleştiren kamera uygulamasının, 7.2 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Kamera uygulamasında astrofotografi modu için herhangi bir ayar bulunmayacak. Kullanıcılar, kamerayı Night Sight moduna alıp telefonu gece gökyüzüne çevirdiğinde, astrofotografi modu otomatik olarak devreye girecek.

pixel 4

pixel 4

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Google Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyorGoogle Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyorGoogle Pixel 4'ün astrofotografi modu, eski telefonlara geliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

184
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

170
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

359
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

109
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 ülke katılıyor

28
Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

Bolivya Devlet Başkanı'nın evi yağmalandı

47
ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

ÇAYKUR üst üste zarar açıklıyor

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir