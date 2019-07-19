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Google, Shoelace uygulaması ile sosyal medyaya yeniden giriyor

Google Plus ile başarısız olan Google, Shoelace isimli yeni bir sosyal ağ üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 14:04..
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2011 yılında Google'ın büyük umutlarla yayınladığı sosyal medya sitesi Google Plus, aradan geçen yılların ardından istediği başarıya ulaşamadı ve diğer sosyal medya platformlarıyla baş edemeyerek kapatıldı.

Birçok uygulamasıyla milyonlarca kullanıcıya hitap eden Google, bu başarısını sosyal medya uygulamalarında gösteremedi. Ancak yeni gelen bilgilere göre şirket, üzerinde çalıştığı Shoelace platformu ile yeniden sosyal medyaya girmeye hazırlanıyor.

shoelace

GOOGLE SHOELACE NASIL OLACAK?

Google, şu anda test ettiği Shoelace isimli uygulamasıyla etkinlikler üzerinde yoğunlaşacak. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre etkinliklere göz atıp yeni etkinlik oluşturabilecek ve bu etkinlikleri paylaşıp istedikleri herkesi davet edebilecek.

Uygulama her gün ilgi alanınıza göre çeşitli aktiviteler hakkında sizi bilgilendirecek ve aynı ilgi alanlarına sahip yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı olacak.

google

Şu anda Google Play Store ve App Store'da test aşamasında olan Shoelace uygulaması, sadece New York'ta yaşayan bazı test kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.

Google, uygulamanın yeteri kadar ilgi görmesi durumunda Shoelace platformunu geliştirerek dünya genelinde kullanıma açacak.

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