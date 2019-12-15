taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Google, Türkiye'nin Android lisansını iptal etti

Google'ın, Türkiye'de satılan android akıllı telefonlara artık lisans vermeyeceği iddia edildi.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Türkiye Rekabet Kurumu, Google’ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve mobil cihaz üreticiyle yaptığı sözleşmelerin Rekabet Kanunu’na aykırı olduğu nedeniyle, 2018 yılında şirkete 93 milyon lira ceza kesmişti.

TÜRKİYE'NİN ANDROID LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Google ise söz konusu kararın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Habertürk'ün haberine göre Şirketin; ülkemizdeki iş ortaklarına gönderdiği mektupta, 12 Aralık'tan itibaren Android işletim sistemine sahip cihazların lisansını iptal ettiği iddia edildi.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

google

GOOGLE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMIŞ DEĞİL

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezadan geri adım atmaması halinde, Google'ın ülkemizdeki android lisansını iptal edeceği konuşuluyor. Ancak şimdilik Google'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Google ile iletişime geçtik. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Google, Türkiye'nin Android lisansını iptal etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metroda çarşaflı kadına saldırı

Metroda çarşaflı kadına saldırı

937
İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

İstanbul'da bir metro hattı için daha kredi bulundu

286
Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

Erol Evgin, 50. sanat yılını kutladı

264
CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

230
Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

32
HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

HDP'den Kanal İstanbul için referandum çağrısı

272
Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau barıştı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir