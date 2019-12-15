Google, Türkiye'nin Android lisansını iptal etti

Türkiye Rekabet Kurumu, Google’ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler alanındaki uygulamalarının ve mobil cihaz üreticiyle yaptığı sözleşmelerin Rekabet Kanunu’na aykırı olduğu nedeniyle, 2018 yılında şirkete 93 milyon lira ceza kesmişti.

TÜRKİYE'NİN ANDROID LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Google ise söz konusu kararın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Habertürk'ün haberine göre Şirketin; ülkemizdeki iş ortaklarına gönderdiği mektupta, 12 Aralık'tan itibaren Android işletim sistemine sahip cihazların lisansını iptal ettiği iddia edildi.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtildi.

GOOGLE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMIŞ DEĞİL

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezadan geri adım atmaması halinde, Google'ın ülkemizdeki android lisansını iptal edeceği konuşuluyor. Ancak şimdilik Google'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için Google ile iletişime geçtik. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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