Google, ülkemizde neden çöktüğünü açıkladı

Son günlerde Google ile Rakebet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar devam ederken, dün gündüz itibarıyla Google'a ait YouTube, Gmail, Google Çeviri gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislere, Türkiye dahil 11 ülkede erişim sorunu yaşanmıştı.

Kullanıcılar, Google'a ait herhangi bir siteye erişmek istediğinde aşağıdaki ekranla karşılaştı. Aynı zamanda Google'ın reklam ağı Adsense platformuna da erişim kesilerek, web sitelerindeki reklamlar gösterilemedi.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Dün gündüz saatlerinde yaşanan kesintinin ardından, Google'ın Rekabet Kurumu ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle böyle bir yol izlediği akıllara gelmişti. Ancak Google, yaptığı açıklama ile sorunun Türkiye ile ilgili olmadığını vurguladı.

Şirketin Bulgaristan'daki ağı üzerinden yönlendirilen trafiğinde eşzamanlı fiber kesintiler olduğunu belirten Google, kendi hizmetlerinin Bulgaristan ağ noktasını kullanan bütün kullanıcılarda kesintiye uğradığını açıkladı.

Ayrıca kesintiye uğrayan trafiği farklı noktalara yönlendirip sorunu hızlıca çözdüğünü belirten Google, kesintiler hakkında iç soruşturma başlattığını açıklayarak kullanıcılardan özür diledi.

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