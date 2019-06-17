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Google, video arama sonuçlarında değişikliğe gidiyor

Google, arama sonuçlarına eklediği yeni özellik ile aranılan herhangi bir anahtar kelimenin, videonun hangi dakikasında olduğunu kullanıcılara gösterecek.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 17:15..
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Arama devi Google, geçtiğimiz günlerde arama sonuçlarını kapsayan birkaç yeni güncelleme yayınlayarak kullanıcı deneyimini artırmıştı. Şirket, şimdi de arama sonuçlarındaki videolar için yeni bir güncelleme duyurdu.

Arama sonuçlarında yer alan belirli YouTube videolarında kullanılan yeni özellik ile birlikte, aradığınız anahtar kelimenin videonun kaçıncı dakikasında olduğu arama sonuçlarında karşınıza çıkıyor.

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KELİMENİN VİDEOLARDAKİ YERİ GÖSTERİLECEK

Örneğin Google'da 'atkı örmenin adımları' aramasını yaptığınızda karşınıza bir video çıkacak ve hangi atkı örme adımının videonun kaçıncı saniyesinde olduğunu Google size gösterecek.

Yukarıdaki görüntüye baktığımızda iğne ve iplik seçilmesi gibi bilgilerin videonun 32. saniyesinde yer aldığını ve örme ve dikiş ile ilgili bilgilerin ise 7:33 olduğunu görebiliyoruz. Parmağınızı sağa ve sola kaydırarak zaman akışı üzerinde ilerleyebilir ve istediğiniz bölüme tıkladığınızda videonun o bölümüne gidebilirsiniz.

google

UZUN VİDEOLARDA GEZİNMEK KOLAYLAŞACAK

Google'ın yayınlayacağı bu yeni özellik ile birlikte arama sonuçlarında yer alan uzun videolarda, aradığınızı bulmak daha kolay hale gelecek. Yeni özelliğin bütün kullanıcılar için ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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