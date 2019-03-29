Google, yapay zeka danışma kurulu kurdu

Yapay zeka teknolojilerinin bir hayli önemli hale geldiği günümüzde birçok şirket bu teknolojilere büyük milktarlarda yatırımlar yapıyor. Yapay zeka konusunda bir hayli önemli adımlar atmasıyla bilinen Google, yapay zeka danışma kurulu opluşturduğunu açıkladı.

''The Advanced Technology External Advisroy Council” ismi verilen kurulda, matematikten bilgisayar bilimlerine, felsefeden psikolojiye ve dış politikalara kadar farklı alanlarda uzman kişiler yer alacak. Google Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kent Walker, söz konusu kurulla ilgili, “Bu grup Google’ın, yapay zeka ilkelerinden doğan en karışık problemlerle uğraşacak ve bize çeşitli bakış açıları kazandıracak” dedi.

Google’ın, ABD Savunma Programı’nın drone projesi Project Maven’a olan katılımına yapılan yoğun eleştirilerin ardından, şirket projeden çekildiğini açıklamış ve Google, uluslararası hukuk ve insan hakları prensiplerine zarar verecek herhangi bir teknoloji veya ürün üzerinden çalışmasını yasaklayan yeni bir kılavuz hayata geçirilmişti.

Google, günümüzde yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan en önemli şirketlerden biri. Gelecekte de sektörde lider olmak isteyen şirket, bu teknolojiyi daha da geliştirmek için birçok çalışma yapıyor.