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Google'ın kurucuları yöneticilik görevlerinden istifa etti

ABD merkezli internet devi Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, çatı şirketi Alphabet'teki yöneticilik görevlerinden ayrıldı.

AA | 05.12.2019 - 09:40..
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1998 yılında Sergey Brin ve Larry Page tarafından kurulan Google, hızla büyüyerek dünyanın en büyük arama motoru haline geldi. Google ve Google'a ait diğer şirketleri bir çatı altına almak amacıyla ise 2015 yılında Alphabet isimli şirket kuruldu.

ABD merkezli internet devi Google'ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, çatı şirketi Alphabet'teki yöneticilik görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

sergeybrin

GOOGLE CEO'SU GÖREVİ DEVRALDI

Ağustos 2015'ten beri Google'ın CEO'luk görevini yürüten Sundar Pichai, istifaların ardından Alphabet Üst Yöneticisi görevini de üstlenecek. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise atama yapılmayacak.

Ayrıca Sergey Brin ve Larry Page'in, Alphabet yönetim kurulunda yer almaya devam edecekleri açıklandı.

sundar pichai

Page ve Brin ayrılma kararıyla ilgili yaptıkları açıklamada, şirketin kurulmasından bu yana geçen 21 yılda evrildiğini ve olgunlaştığını vurgulayarak, "Bugün, 2019'da eğer şirket bir insan olsaydı, 21 yaşında genç bir yetişkin olacak ve yuvadan ayrılma zamanı gelmiş olacaktı." ifadesini kullandı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in, piyasa değeri 893 milyar dolar civarında bulunuyor.

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Google'ın kurucuları yöneticilik görevlerinden istifa etti

Google'ın kurucuları yöneticilik görevlerinden istifa etti

Google'ın kurucuları yöneticilik görevlerinden istifa etti

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