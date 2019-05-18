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Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi.

AA | 18.05.2019 - 16:38..
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde, sabaha karşı bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu.

Çatışmada polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya ise yaralandı.

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

ŞANLIURFA'DA TÖREN

Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

MESLEKTAŞLARI GETİRDİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan meslektaşları tarafından alınarak Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bahçesi'ne getirildi. Burada şehidin eşi, anne ve babası ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla, şehit Kayadibi için tören düzenlendi.

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

VALİ ERİN KONUŞTU

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı bayrağın göklerde ebediyete kadar dalgalanacağını belirterek, "Şükrü Can kardeşimiz ölümlerin en güzeliyle müşerref oldu. Hepimizin kısacık bir hayat sürdüğü bu dünyadan, hayatı nihayetlendirmenin en şereflisiyle ebediyete uçtu, Peygamber efendimize komşu oldu." dedi.

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı duanın ardından Kayadibi'nin cenazesi, GAP Havalimanı'nda hazır bekletilen uçakla toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

Görev arkadaşları son yolculuğuna uğurladı

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