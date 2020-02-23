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Görme engelli Mahmut hoca, onlarca hafız yetiştirdi

Nevşehir'de bebekken görme yetisini kaybetmesine rağmen 12 yaşında dinleme yoluyla Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Mahmut Kemikkıran, bugüne kadar onlarca hafızın yetişmesine katkı sağladı.

AA | 23.02.2020 - 08:02..
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Ezberlediği ayetleri unutmamak için 12 yaşından beri tekrar yapan Mahmut Kemikkıran, aynı zamanda hafızlık eğitimini yeni tamamlamış, sınavlara hazırlanan öğrencilere de pekiştirme eğitimi veriyor.

Bugüne kadar sayısını bilmediği onlarca öğrenciye hafızlık eğitimi veren, 3 çocuk, 5 torun sahibi Kemikkıran, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneğinde öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

Öğrencilerinin bir gün önce verilen ezber ödevlerini dinleyen Kemikkıran, onlara hafızlığın püf noktaları konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Görme engelli Mahmut hoca, onlarca hafız yetiştirdi

"KİTABIMIZI OKUMAK, ÖĞRETMEK, ASLİ GÖREVİMİZDİR"

Kemikkıran, her iki gözünde de yüzde 100 engel bulunduğunu ama hayata hiçbir zaman küsmediğini söyledi.

Yeni hafızların yetişmesine emek vermenin kendisi için bahtiyarlık kaynağı olduğunu belirten Kemikkıran, şöyle konuştu:

"Hayatla hep barışık oldum. İnsanlarla sevgi dolu iletişim kurdum. Dünyanın en mutlu insanlarından birisi benim. Belki çocuklukta olabilir ama olgunluğa eriştiğimden beri bir kez bile keşke gözüm görseydi demedim. Babam o dönem çok doktora götürdü ama çare olmadı. Allah böyle dilemiş, O'nun dediği oldu. 12 yaşında hafız oldum. Bu yol gayret yoludur, bu yola çıkanların ecrini Allah sonsuz olarak ödeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e gönül veren aziz olur, terk eden de zelil olur. Ben eğitim verdiğim hafızlarıma okumayı bırakmayın, okutmayı bırakmayın tavsiyesinde bulunurum. Peygamberimiz 'Sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğretendir.' diyor. Onun için kitabımızı okumak öğretmek bizim asli görevimizdir."

Görme engelli Mahmut hoca, onlarca hafız yetiştirdi


"MAHMUT HOCA, BİZE İLHAM OLDU"

Kemikkıran'dan eğitim alan hafızlardan Ali Özer de iki gözü de görmeyen birinden eğitim almanın kendisi için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Derslerine aksatmadan devam ettiğini dile getiren Özer, "İmam hatip olmak için eğitim alıyorum. Mahmut hocam bize maddi manevi destek veriyor. Rabb'im bize iki göz vermesine rağmen ne kadar tekrar etsek de Mahmut hoca kadar sağlam bir hafızlığımız yok. Mahmut hoca yanlışlarımızı hiç kaçırmaz, dikkatli ve hafızlığı çok iyidir." diye konuştu.

Celal Şahin de Kemikkıran'dan aldığı eğitimin ardından geçen yıl bir köy camisinde göreve başladığını, mesleğini başarıyla yürütmesinde Mahmut hocanın emeğinin yadsınamaz olduğunu vurguladı.

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