taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9972
Euro
6.7152
Altın
1281.53
Borsa
92567.74
Gram Altın
247.405

Şiddet gördü sanılan köpek, ağır bir kanser atlattı

Tokat'ta gözleri oyulduğu iddia edilen golden cinsi köpeğin, gözlerinin oyulmadığı aslında hasta olduğu ortaya çıktı.

İHA | 06.05.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan golden retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası hayvanseverlerin tepkilerine neden olmuştu. Pazar Kaymakamlığı ve hayvanseverler tarafından köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

VETERİNER HEKİMLER İYİLEŞTİRECEK

Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası, asılsız çıktı. Köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi. Köpeğin tedavisinin veteriner hekim tarafından devam edileceği, gözdeki görme kaybı için ise bir başka hekimden destek alınacağı kaydedildi.

Şiddet gördü sanılan köpek, ağır bir kanser atlattı

TEDAVİSİ ÇOK UZUN SÜRECEK

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, gözlerinin oyulduğu söylenilen köpeğin hasta olduğunu ifade ederek, “Veterinerlerimizin ilk kontrollerinde köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Gözleri ve ağız içi inanılmaz şekilde yaralarla kaplı ve kanayan bu yaralara acil müdahale bulunuldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada her gördüklerine inanmasınlar. Bu olay resmen ülkemizde infiale yol açtı. Köpeğin tedavisi çok uzun ve meşakkatli olacak. Muhtemelen tedavi için yurt dışında bulunan bazı ilaçlar temin etmeleri gerekecek.” diye konuştu.

Şiddet gördü sanılan köpek, ağır bir kanser atlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2195
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

319
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

145
ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

73
Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

Rusya'daki uçak yangınının içeriden görüntüsü

20
Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

Işıl Reçber sosyetik dostları sayesinde kazanıyor

16
Vatan nöbetinde ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir