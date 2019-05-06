Şiddet gördü sanılan köpek, ağır bir kanser atlattı

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan golden retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası hayvanseverlerin tepkilerine neden olmuştu. Pazar Kaymakamlığı ve hayvanseverler tarafından köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

VETERİNER HEKİMLER İYİLEŞTİRECEK

Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası, asılsız çıktı. Köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi. Köpeğin tedavisinin veteriner hekim tarafından devam edileceği, gözdeki görme kaybı için ise bir başka hekimden destek alınacağı kaydedildi.

TEDAVİSİ ÇOK UZUN SÜRECEK

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, gözlerinin oyulduğu söylenilen köpeğin hasta olduğunu ifade ederek, “Veterinerlerimizin ilk kontrollerinde köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Gözleri ve ağız içi inanılmaz şekilde yaralarla kaplı ve kanayan bu yaralara acil müdahale bulunuldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada her gördüklerine inanmasınlar. Bu olay resmen ülkemizde infiale yol açtı. Köpeğin tedavisi çok uzun ve meşakkatli olacak. Muhtemelen tedavi için yurt dışında bulunan bazı ilaçlar temin etmeleri gerekecek.” diye konuştu.