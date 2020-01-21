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Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

ABD'nin New Jersey eyaletinde, 'gözleri tuhaf' olduğu için barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu.

AA | 21.01.2020 - 00:52..
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Jubilee adlı 4 yaşındaki Sibirya kurdu (Husky), daha öne aynı cins köpek besleyen bir aileye verildi.

Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018'de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi. Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken "Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok" dedi.

Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

"KEŞKE GÜZEL OLSAYDIM DA BİRİLERİ EVİNE ALSAYDI"

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen köpeği iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen Salı Facebook'ta bir duyuru yayımladı.

Jubilee'nin ağzından yayımlanan duyuruda "Tuhaf bakışlı olduğum için barınağa bırakıldım. Husky'ler olağanüstü köpekler. Ama ben neden onlara benzemediğimi bilmiyorum. Keşke güzel olsaydım da birileri beni evine alsaydı" denildi.

Gözleri tuhaf diye barınağa bırakılan köpeğe 150 talip

JUBİLEE'Yİ SAHİPLENDİLER

Barınak yetkilisi CNN'e açıklamasında mesajlarının sosyal medyada büyük ilgi görmesine şaşırdıklarını belirterek "Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi çok sevindirdi" dedi.

Jubilee'nin Cumartesi günü bir aileye teslim edildiği açıklandı.

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