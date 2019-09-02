taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8092
Euro
6.372
Altın
1524.69
Borsa
98430.08
Gram Altın
284.733

Yüzünüzü kullanarak internette gezinebileceğiniz iPhone uygulaması

Hawkeye Access uygulaması, Face ID kullanan iPhone'larda sadece gözlerinizi kullanarak internette dolaşmanızı sağlıyor.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 16:24..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İnternette dolaşırken parmaklarınızı kullanmaktan sıkıldıysanız, artık yalnızca gözlerinizi kullanabilirsiniz. Hawkeye Access isimli iPhone uygulaması, Face ID teknolojisi sayesinde yalnızca yüz hareketlerinizi kullanarak internette dolaşmanızı sağlıyor.

Hawkeye Labs tarafından geliştirilen internet tarayıcısı, aşağıda sizlerle paylaştığımız 4 farklı yüz hareketini algılayarak parmaklarınızı kullanmadan internet sayfalarında gezinmenizi kolaylaştırıyor.

  • Sayfayı aşağıya kaydırmak için ekranın altına bakın
  • Herhangi bir bağlantıya tıklamak için gülümseyin veya göz kırpın
  • Ana ekrana dönmek için sağ alt köşeye bakın
  • Önceki sayfaya dönmek için ekranın sol kenarına bakın

Uygulamanın nasıl çalıştığına göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Gözlerinizi kullanarak internette gezinebileceğiniz iPhone uygulaması VİDEO

Hawkeye Access isimli uygulama, yalnızca internet sayfalarını değil, Twitter, Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya uygulamalarını da destekliyor. Uygulamayı açtıktan sonra gerekli izinleri verip yüzünüzü uygulamaya tanıtmanız ve gerekli adımları takip etmeniz gerekiyor.

Hawkeye Access uygulaması, internette gezinmenin farklı bir yolunu sunsa da sadece TrueDepth özelliği sunan iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max modellerinde kullanılabiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz iPhone modellerinden birine sahipseniz, aşağıdaki bağlantıdan Hawkeye Access uygulamasını indirebilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

Murat Bardakçı: 2. Dünya Savaşı'nda 22 bin şehit verdik

243
Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

128
Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

Galatasaray, Diagne'yi Brugge'e kiraladı

95
ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

ABD'yi tehdit eden Dorian'ın şiddeti 5'e yükseldi

70
Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

Beykoz Belediyesi'nin 7 milyon liraya yaptırdığı merdiven

410
İSPARK ücretlerine zam geldi

İSPARK ücretlerine zam geldi

931
Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK zammı açıklaması

679
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir