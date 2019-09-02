Yüzünüzü kullanarak internette gezinebileceğiniz iPhone uygulaması

İnternette dolaşırken parmaklarınızı kullanmaktan sıkıldıysanız, artık yalnızca gözlerinizi kullanabilirsiniz. Hawkeye Access isimli iPhone uygulaması, Face ID teknolojisi sayesinde yalnızca yüz hareketlerinizi kullanarak internette dolaşmanızı sağlıyor.

Hawkeye Labs tarafından geliştirilen internet tarayıcısı, aşağıda sizlerle paylaştığımız 4 farklı yüz hareketini algılayarak parmaklarınızı kullanmadan internet sayfalarında gezinmenizi kolaylaştırıyor.

Sayfayı aşağıya kaydırmak için ekranın altına bakın

Herhangi bir bağlantıya tıklamak için gülümseyin veya göz kırpın

Ana ekrana dönmek için sağ alt köşeye bakın

Önceki sayfaya dönmek için ekranın sol kenarına bakın

Uygulamanın nasıl çalıştığına göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Hawkeye Access isimli uygulama, yalnızca internet sayfalarını değil, Twitter, Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya uygulamalarını da destekliyor. Uygulamayı açtıktan sonra gerekli izinleri verip yüzünüzü uygulamaya tanıtmanız ve gerekli adımları takip etmeniz gerekiyor.

Hawkeye Access uygulaması, internette gezinmenin farklı bir yolunu sunsa da sadece TrueDepth özelliği sunan iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max modellerinde kullanılabiliyor.

Yukarıda belirttiğimiz iPhone modellerinden birine sahipseniz, aşağıdaki bağlantıdan Hawkeye Access uygulamasını indirebilirsiniz.

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