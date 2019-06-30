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Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı

Uzmanlar, yılın ikinci yarısında da gram altının yüksek oranda kazandırabileceğini söylüyor.

AA | 30.06.2019 - 13:37..
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Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle, bu yıl pozitif bir seyir izledi.

YILA 218 LİRADAN BAŞLADI

Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran'da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü.

Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı.

Gram altın yılın ilk yarısında yüzde 20 kazandırdı

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