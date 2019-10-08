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Grip aşıları birkaç gün içerisinde dağıtılacak

Sağlık Bakanı Koca, grip aşılarının dağıtımına çok yakında başlanacağını, risk grubundaki herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi.

AA | 08.10.2019 - 10:03..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel grip olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarının ciddi oranda arttığını belirtti.

Sağlık Bakanı, grip hastalığına influenza A ve B virüslerinin neden olduğunu kaydetti.

Koca, “Geçtiğimiz yıl Avrupa’da, en çok influenza A virüsünün alt türlerinden H1N1 ve H3N2 görüldü. Aynı dönemde Türkiye’de solunum yolu enfeksiyonları, baskın olarak H3N2 kaynaklıydı.” ifadelerini kullandı.

“HASTA KİŞİLERLE TOKALAŞMAYIN”

Gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti: “Grip, hasta ile 1 metreden daha yakın mesafeden veya virüs içeren damlacık ile kirlenmiş araç, gereç ve yüzeylerden bulaşabilmektedir. Gripten korunmak için vatandaşlarımıza mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını, hasta kişiler ile temas etmemelerini ve tokalaşmamalarını öneriyoruz. Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku sayesinde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi de gripten korunmak için etkili önlemlerdir. Sağlıklı bireylerde genellikle bir hafta içinde iyileşen grip, riskli gruplarda ise ağır klinik tablolara hatta ölüme yol açabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de tavsiyesi doğrultusunda, risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, 6 aylık-2 yaş arası bebeklerin, gebelerin, aşırı kilolu olanların, huzurevi, bakımevi gibi ortamlarda yaşayanların, astım, böbrek, şeker, kalp gibi kronik hastalığı olanların, çeşitli hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin grip aşısı olmalarını öneriyoruz.”

“ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİ YOKTUR”

Koca, grip aşısının her yıl yeni hazırlandığını ve bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını vurgulayarak, “Bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına birkaç gün içinde başlanacaktır. Grip aşısı, risk grubundaki kişilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Grip aşıları birkaç gün içerisinde dağıtılacak

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