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Aile hekiminin 'gripsin' dediği hasta lösemi çıktı

Ankara'da lösemi teşhisi konulan hasta adam, kardeşinin verdiği kemik iliği ile hayata yeniden tutundu.

DHA | 20.05.2019 - 11:21..
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan 59 yaşındaki Ali Aybacı, geçen yıl eylül ayında diş etlerinde oluşan şişme ve kanama şikayetiyle aile hekimine başvurdu.

DENGE KAYBI BAŞLAYINCA HASTANEYE KOŞTU

Aile hekiminin soğuk algınlığı geçirdiğini söylediği Aybacı, gargara ve antibiyotik tedavisi verilerek, gönderildi. 40 gün sonra evde denge kaybı yaşayan Aybacı, yakınları tarafından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Aybacı'ya lösemi tanısı konuldu.

Aile hekiminin 'gripsin' dediği hasta lösemi çıktı

KARDEŞİNDEN UYGUN DONÖR BULUNDU

Tedavisine başlanan Aybacı'ya, kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Yapılan testler sonucunda Aybacı'nın kardeşi İsmail Aybacı'nın (51) uygun donör olduğu saptandı. Operasyonla hastaya kardeşinden kemik iliği nakli yapıldı ve Ali Aybacı, uygulanan tedaviyle büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

Aile hekiminin 'gripsin' dediği hasta lösemi çıktı

AİLE HEKİMİ FARKINA VARMADI

Ali Aybacı, hastaneye kaldırıldığında rahatsızlığının ne olduğunu bilmediğini söyleyerek, "O güne kadar löseminin sadece adını duydum. O gün tanışmak kısmet oldu. Hastalığım çok ani gelişti. Önce fark edemedim. Esasında o gecikme sürecim, aile hekimimin farkına varmamasından kaynaklandı. Hastanede yapılan tetkiklerle hastalığım belirlendi. Sonra tedaviye başladık." dedi.

Aile hekiminin 'gripsin' dediği hasta lösemi çıktı

İNANCI TAM

Kardeşinden yapılan nakil ile hastalığı büyük oranda yendiğini anlatan Ali Aybacı, "Donörüm erkek kardeşimdi ve ondan aldığım hücreler iyi oturdu. Süreç şu an iyi gidiyor. O değişikliği de fiziksel olarak şu an bütün vücudumda hissediyorum. Moralimi de yüksek tutarak hastalığı tamamen yeneceğime inanıyorum." diye konuştu.

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