Grizu 263, dünyanın ilk cep uydusunu 2020’de uzaya gönderecek

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl elde ettikleri dereceyi tekrarlayarak bu yıl da dünya ikincisi olmuştu.

BEÜ Grizu 263 takımı, 2020 yılında uzaya fırlatmayı hedefledikleri 5 santimetre çapındaki cep uydusuyla, uzaydan dünyayı görüntülemeyi hedefliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte cep uydu, dünyada bir ilk olacak ve katma değeri yüksek olması sebebiyle de Türkiye’nin önemli projeleri arasında yer alacak.

DÜNYANIN İLK CEP UYDUSU OLACAK

2009 yılında İTÜ tarafından fırlatılan uydunun varlığını hatırlatan Grizu 263 takım kaptanı Muzaffer Duysal, kendilerinin hazırladığı pocket küp projesinin (cep uydusu) ebat olarak daha küçük olduğuna dikkat çekti. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zellanda’dan fırlatılması hedeflenen projenin, Türkiye’ye katma değeri yüksek ürünler kategorisinde büyük katkı sağlaması bekleniyor.



BEÜ Teknopark’ı aracılığıyla projenin ticarileştirilmesinin hedeflendiğinin altını çizen Duysal, kurulacak yer istasyonu hakkında da bilgi verdi. Duysal, "Aslında 15 kişilik yapabildiğimiz bir işi, aslında süreci genişleterek 33 kişiye yükselttik. Daha fazla öğrenciyi dahil ederek daha fazla öğrencinin bu süreçte yer almasını hedefledik. Bunun dışında mentörlük sistemini getirdik. Geçen yıl Amerika’da dünya ikincisi olan arkadaşlarımız bu seneki yeni gelen arkadaşlarımıza mentörlük yaptı. Pocket küp, cep uydusu yapıyoruz. 5 santimetrelik bir uydu tasarlıyoruz. 2020 yılında Amerika veya Yeni Zellanda’dan uzaya fırlatılacak. 500 kilometrelik yörüngede üç yıl kalacak. Erdemir Can-Sat yarışmasında olduğu gibi pocket küp projesinde de tek sponsorumuz bizi olabildiğince destekliyorlar. Buradan özel teşekkür ediyoruz. Gerçekten hep yanımızdalar. Pocket küp projesi takvim ile eş değer gidiyor. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor. Fırlatıcı firma ile anlaşması imzalandı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabilecek. Bunun dışında pocket küp projesinde yer istasyonu kuracağız. 500 km yörüngedeki bütün uyduları dinleyebilecek bir alt yapıya sahip olabilecek yer istasyonu olacaktı. Bunun tasarımları gerçekleştirildi. Siparişleri verildi. Üniversitemizin birimlerinden de destek alıyoruz. Çalışmalarımız son derece iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.







Uydu’nun 2019 yılı içerisinde tamamlanıp, 2020 yılında ise 500 kilometre yörüngeye yerleştirilmesi ve en az 3 yıl görev yapması planlanıyor. Proje hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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