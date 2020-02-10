Grizu 263, Türkiye'nin ilk cep uydusunu 2020'de fırlatacak

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl dünya ikincisi olmuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, 5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntüleri otonom bir şekilde aktarmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Bülent Ekmekçi’nin danışmanlığını yaptığı projenin hayata geçmesiyle birlikte BEÜ’nün, uzayda bir cep uydusu olacak.

TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSU OLACAK

2009 yılında İTÜ tarafından fırlatılan uydunun varlığını hatırlatan Grizu 263 takım kaptanı Muzaffer Duysal, kendilerinin hazırladığı cep uydu projesinin ebat olarak daha küçük olduğuna dikkat çekti.

Duysal, "Bu çaptaki bir uydunun üreteceği güç sınırlı olacağı için dünyada da sayılı projelerden birisi olacak. Hedefimiz görüntü almak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik bir uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz.

Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu da bu işin ticarileştirilmesi ve bu beceriye ticari boyut kazandırıp katma değeri yüksek olan uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA'DAN FIRLATILACAK

Uydu, 2020 yılının son çeyreğinde Yeni Zelanda’dan Grizu 263-A ismiyle uzaya fırlatılacak.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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