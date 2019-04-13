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Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia, eski sevgilisi ile olan cesur pozlarını sosyal medya hesabından hala silmedi.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 12:29..
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Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz senenin son günlerinde uzun zamandır birlikte olduğu Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan kısa bir süre sonra da Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Guido Senia, sosyal medya hesabından eski sevgilisi ile olan yatak fotoğraflarını silemedi. Subaşı'nın, bu konuya ne tepki vereceği ise merak konusu.

AŞKLARINI DOLUDİZGİN YAŞIYORLAR

İlk zamanlar aşklarını gizli yaşayan çift, son günlerde bu kararlarından vazgeçerek sosyal medya hesaplarından fotoğraflar paylaşmaya başladı. Aşklarını doludizgin yaşayan çiftten Guido'nun, Instagram'ındaki bazı fotoğraflar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

ESKİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFLARINI SİLEMEDİ

Senia'nın Instagram hesabında, eski sevgilisiyle olan yatakta ve havuzda yarı çıplak pozları bulunuyor. Şeyma Subaşı'nın, bu konu hakkında ne tepki verdiği ise henüz bilinmiyor.

"SİLDİRSENE BUNLARI"

Guido'nun fotoğraflarını gören Türk kullanıcılar, fotoğrafların altına yorum yağdırdı. Şeyma Subaşı'yı yorumlara etiketleyen kullanıcılar, "Sildirsene bunları" dedi.

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Öte yandan Subaşı da kızı Melisa ve Acun Ilıcalı ile bazı fotoğraflarını, Instagram hesabından silmedi.

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

Guido Senia eski sevgilisini unutamadı

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