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Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ofisi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu görüşmeleriyle ilgili "Türkiye ve dünya meseleleri görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 16:19..
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Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünün haberleri ve fotoğrafları basına yansımıştı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi ise bu görüşmeler yine yeniden bir ittifak arayışı olarak yorumlanmıştı.

"PARTİ MESELELERİ SÖZ KONUSU OLMADI"

Bu değerlendirmelerin ardından Abdullah Gül'ün Ofisi konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: " Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır.

Sayın Abdullah Gül'ün yerli, yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur."

Gül'den Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklaması

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