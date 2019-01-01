Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

90 yaşındaki tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Sururi'nin vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra ölüm haberi açıklandı.

İSTEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gülriz Sururi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda cenazesiyle ilgili şunları söylemişti: "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'Cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, 'Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın.''



