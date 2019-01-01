taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2714
Euro
6.07
Altın
1282.53
Gram Altın
217.427

Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

Dün akşam hayatını kaybeden Gülriz Sururi, bugün sessiz sedasız toprağa verildi.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 16:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü

90 yaşındaki tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Sururi'nin vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra ölüm haberi açıklandı.

İSTEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gülriz Sururi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda cenazesiyle ilgili şunları söylemişti: "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'Cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, 'Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın.''

Gülriz Sururi vefat etti haberi
Gülriz Sururi, sessiz sedasız gömüldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

Bakan Akar terörle mücadeledeki başarıları anlattı

26
Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

Muslera'nın yeni yıl paylaşımı

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

96
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

379
İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

99
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

58
Alan Carvalho'nun alacağı ücret

Alan Carvalho'nun alacağı ücret

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir