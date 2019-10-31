taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7096
Euro
6.3793
Altın
1497.1
Borsa
98692.03
Gram Altın
274.84
Bitcoin
52052.16

Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Gülse Birsel Hürriyet'ten istifa ettiğini Twitter'dan duyurdu.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Yazarı, senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet'ten ayrıldığını açıkladı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

Birsel, istifa kararında söz konusu işten çıkartmaların etkili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Twitter: Siyasi reklam almayacağız

Twitter: Siyasi reklam almayacağız

8
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

49
Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

Kadın sunucuya 6 kat düşük maaş veren BBC'den savunma

17
Fransa'da başörtülü annelere okul gezisi yasaklanıyor

Fransa'da başörtülü annelere okul gezisi yasaklanıyor

47
TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

TBMM'de HDP hariç tüm partilerden ABD'ye kınama

61
11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

24
Juventus son dakikada Ronaldo'nun penaltısı ile kazandı

Juventus son dakikada Ronaldo'nun penaltısı ile kazandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir