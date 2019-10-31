Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Yazarı, senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet'ten ayrıldığını açıkladı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

Birsel, istifa kararında söz konusu işten çıkartmaların etkili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.