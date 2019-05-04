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Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

Ünlü şarkıcı Gülşen, dolgu yaptırmadığını ve dolgunun da yüze yakışmadığını savundu.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 12:27..
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Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün eşiyle birlikte görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı ilginç açıklamalarda bulundu.

Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

"DOLGU YAPTIRMADIM"

Estetik operasyonlara karşı olmadığını belirten Gülşen, yüzünde hiç dolgu olmadığını da savunarak, “Dolgu yaptırmadım. Çok gerekli değilse yapılmamalı. O bilinç bende oluştu. Çok ciddi bir durum olmadığı şekilde estetik olmamalı. Dolgu yaptırıp da yakışanına hiç rastlamadım.”‬ ifadelerini kullandı.

YÜZÜNDEN YAĞ ALDIRMIŞTI

Ünlü şarkıcı geçen aylarda yanaklarından yağ aldırmıştı. Yanaktan yağ aldırmanın son mağduru ise popçü Gülşen olmuş, yayınlanan fotoğrafla birlikte hayranları oldukça korkmuştu.

Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

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