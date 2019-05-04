Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün eşiyle birlikte görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü şarkıcı ilginç açıklamalarda bulundu.

"DOLGU YAPTIRMADIM"

Estetik operasyonlara karşı olmadığını belirten Gülşen, yüzünde hiç dolgu olmadığını da savunarak, “Dolgu yaptırmadım. Çok gerekli değilse yapılmamalı. O bilinç bende oluştu. Çok ciddi bir durum olmadığı şekilde estetik olmamalı. Dolgu yaptırıp da yakışanına hiç rastlamadım.”‬ ifadelerini kullandı.

YÜZÜNDEN YAĞ ALDIRMIŞTI

Ünlü şarkıcı geçen aylarda yanaklarından yağ aldırmıştı. Yanaktan yağ aldırmanın son mağduru ise popçü Gülşen olmuş, yayınlanan fotoğrafla birlikte hayranları oldukça korkmuştu.