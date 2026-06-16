Gümüşhane'de ayağını patpata kaptıran şahıs öldü
Gümüşhane'de patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptıran şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde Dursun Karakaş, tarlasını sürdüğü sırada patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptırarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karakaş, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Karakaş, yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
51 yaşındaki Karakaş, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)