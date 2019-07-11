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Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

Kaçak yapıların yıkılmaması için direnen yaylacılar, askerlere taşlarla sopalarla saldırdı. O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 11.07.2019 - 14:21..
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Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

Gümüşhane'de, İmar Barışı'nı fırsata çevirip yaylaları betonlara boğanlara dur denildi. İş makinalarıyla yıkıma giden ekiplere, jandarma da eşlik etti.

Kaçak yapıların yıkılmamasını isteyen yaylacıların gözü döndü.

Askerlere saldırının en net görüntüleri VİDEO

ASKERİMİZE BU YAPILIR MI

Yaylacıların askerlerimize taş ve sopalarla saldırdığı anın, net görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; kadınların askerlerimize taş attığı, erkeklerin de sopalarla askerlerimize vurduğu görülüyor.

AMBULANSI DA TAŞLADILAR

Gözü dönmüş yaylacılar, askerlere saldırdıktan sonra ambulansların da camlarını kırdı.

Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

FOTOĞRAF: Taş atılıyor

Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

FOTOĞRAF: Jandarmanın sırtına sopayla vurulduğu an

Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

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