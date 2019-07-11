1 İzmir'deki bakımsız yollar Fatih Portakal'ı kızdırdı Yaz tatilini Çeşme'de geçiren Fatih Portakal, yollardaki bakımsızlık nedeniyle CHP'li belediyeyi sert bir dille eleştirdi.

2 Selami Şahin'in kızı, siyahi sevgiliyle Zambiya'ya gitti Selami Şahin'in kızı İrem, Zambiyalı aşkıyla evlenmeyi düşünüyor.

3 Adana Demirspor'dan Martins atağı Eski M.Unitedlı Anderson'u almasına rağmen ligi 6 sırada bitiren ve Süper Lig'e yükselemeyen Adana Demirspor, bu kez 1 senedir sahalardan uzak olan Obafemi Martins'in peşine düştü.

4 Nikah masasına formayla oturdular Yalova'da, Fenerbahçeli olan Simge-Onur çifti, gelinlik ve damatlık yerine sarı lacivertli takımın formasını giydi.

5 Minik Furkan'ın babası 76 gün sonra tahliye edildi Kaybolduktan sonra cesedi bulunan ve ölümü Türkiye'de büyük üzüntü yaratan 4 yaşındaki Furkan'ın babası, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Furkan'ın cesedinde darp izine rastlanmadı.

6 Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı Kaçak yapıların yıkılmaması için direnen yaylacılar, askerlere taşlarla sopalarla saldırdı. O anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.