Gümüşhane'de yaylacılar askerlere saldırdı

Gümüşhane'de, İmar Barışı'nı fırsata çevirip yaylaları betonlara boğanlara dur denildi. İş makinalarıyla yıkıma giden ekiplere, jandarma da eşlik etti.
Kaçak yapıların yıkılmamasını isteyen yaylacıların gözü döndü.
Askerlere saldırının en net görüntüleri VİDEO
ASKERİMİZE BU YAPILIR MI
Yaylacıların askerlerimize taş ve sopalarla saldırdığı anın, net görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; kadınların askerlerimize taş attığı, erkeklerin de sopalarla askerlerimize vurduğu görülüyor.
AMBULANSI DA TAŞLADILAR
Gözü dönmüş yaylacılar, askerlere saldırdıktan sonra ambulansların da camlarını kırdı.
FOTOĞRAF: Taş atılıyor
FOTOĞRAF: Jandarmanın sırtına sopayla vurulduğu an