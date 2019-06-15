Gümüşhane'deki Yaylanın Yüreği görenleri büyülüyor

Gümüşhane'deki 'Yaylanın Yüreği' görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dörtkonak köyü sınırları içerisinde yer alan ve kalp şeklinde olması nedeniyle ’Yaylanın Yüreği’ olarak adlandırılan Dipsiz Göl, beraberindeki 10 küçük göl ile muhteşem bir manzarayı gözler önüne seriyor.





İL MERKEZİNE 25 DAKİKA UZAKLIKTA

Köyün tarihi kömür madenlerinin bulunduğu bölgede denizden 2 bin 200 metre yükseklikte, etrafındaki irili ufaklı 10 adet gölle birlikte karların erimesiyle rengarenk çiçeklere bürünen Dipsiz Göl il merkezinde 25 dakika mesafede yer alıyor.

’Yaylanın Yüreği’ havadan görüntülendi İZLE

DİPSİZ GÖL'ÜN TARİHİ

Efsaneleri ile ünlü bir buzul göl olan Dipsiz Göl'ün ismi ise uzun yıllar önce su içmek için göle yaklaşan büyükbaş hayvanların gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasından geliyor. Bu tarihten sonra gölün adına ‘dipsiz göl’ denildi.

KAR, YAĞMUR VE KAYNAK SULARINDAN BESLENİYOR

Göl kar, yağmur ve kaynak suları ile besleniyor. Bulunduğu coğrafyada Aygır Göl, Kuru Göl, Bulanık Göl gibi diğer buzul göllerinin de bulunması nedeniyle Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndan sonra Gümüşhane’de en fazla gölün bulunduğu yöre ikinci göller bölgesi olarak adlandırılıyor.

FOTOĞRAFÇILARIN ADRESİ

Zirvede olması nedeniyle yılın her mevsiminde eşsiz manzara ve coğrafik güzellikler barındıran bölge fotoğrafçılar ve dağcıların da tercih ettiği noktalardan birisi olurken, bölgeye ailesiyle birlikte gezmeye giden Ahmet Sefa Ergin ise çok çeşitli renklerde çiçeklerle bezeli bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

TURİZME KAZANDIRILMASI İSTENİYOR

Dörtkonak köyüne ait olan tarihi linyit kömürü madeni ve yaşı 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosillerinin de bulunduğu bölgeyi önemli bir turizm ve kültür alanı olarak nitelendiren uzmanlar ise Dipsiz Göl ve bölgesinin doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemi, jeoturizm, bitki inceleme ve doğa fotoğrafçılığı için doğal kaynak değerlerine sahip olduğunu ve bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.